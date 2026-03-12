

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - E' in corso - a quanto si apprende - nello stabilimento ex Ilva di Taranto, l'incontro convocato da Acciaierie d’Italia con tutti i sindacati, funzionari e ispettori del ministero del Lavoro per discutere della sicurezza degli impianti e di tutte le iniziative adottate e previste per il futuro.

