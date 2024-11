Una soluzione altamente configurabile e certificata per una vasta gamma di applicazioni IoT: elimina i costi di progettazione personalizzata, accelera i tempi di implementazione globale e semplifica la connettività riducendo notevolmente gli sforzi per la conformità alle normative locali.

AMARO, Italia, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Eurotech, leader nei sistemi embedded e nelle soluzioni di abilitazione AI per l'edge, lancia il ReliaGATE 15A-14, il primo edge gateway modulare del settore con certificazione per la cybersecurity. Si tratta di un prodotto progettato per rispondere alla crescente domanda di soluzioni IoT sicure, flessibili e implementabili su scala globale. Sviluppato per supportare una vasta gamma di applicazioni, il ReliaGATE 15A-14 accelera i progetti IoT semplificando la conformità con le certificazioni regionali e degli operatori cellulari, fornendo supporto nativo per l'integrazione con gli asset sul campo e rispettando rigorosi standard di sicurezza.







Il ReliaGATE 15A-14 offre flessibilità nell'espansione delle funzionalità per adattarsi alle varie esigenze dei clienti con diversi formati compatti, ideali per installazioni in spazi ridotti. Grazie alla certificazione degli operatori cellulari e la copertura globale, permette ai clienti di installare in più regioni la stessa versione del dispositivo, riducendo significativamente i costi operativi e semplificando la gestione delle scorte. Pronto per il 5G e progettato per un ciclo di vita lungo, il ReliaGATE 15A-14 è costruito per garantire la longevità di qualsiasi progetto.

Con la cybersecurity che è ormai un requisito obbligatorio piuttosto che un'opzione, legata ai regolamenti come il US IoT Cybersecurity Improvement Act, EU NIS2, RED, Cyber Resilience Act e la Direttiva Macchine, il ReliaGATE 15A-14 è pronto a rispondere a queste esigenze fin da subito. Pre-certificato secondo ISA/IEC 62443-4-2, consente alle organizzazioni di soddisfare in modo efficiente gli standard normativi, riducendo drasticamente i tempi, gli sforzi e i costi di conformità.

Il ReliaGATE 15A-14 semplifica inoltre la gestione del ciclo di vita del progetto, gestendo aspetti cruciali come aggiornamenti di sicurezza, provisioning sicuro nel cloud e report automatici sugli eventi di manomissione. Offre un ambiente di programmazione visuale low-code/no-code che accelera in modo significativo lo sviluppo delle applicazioni utente, permette l'interfacciamento con le risorse di campo, la connessione ai servizi cloud e l'esecuzione di carichi di lavoro avanzati direttamente sul dispositivo. Questo approccio massimizza il ROI e garantisce la scalabilità delle implementazioni nel tempo.

"Il nostro ReliaGATE 15A-14 introduce un nuovo approccio alla modularità dei gateway mantenendo un'architettura sicura fin dalla progettazione. Minimizza l'ingombro fisico e aumenta la configurabilità per diversi casi d'uso, dalle applicazioni industriali alla distribuzione energetica," ha dichiarato Marco Carrer, CTO di Eurotech. "Permette alle aziende di implementare più velocemente le soluzioni IoT, semplificare le operazioni, ridurre il costo totale di gestione e soddisfare facilmente i requisiti di conformità alla cybersecurity."

Il ReliaGATE 15A-14 sarà disponibile a partire da dicembre 2024. Per ulteriori informazioni, visita il sito Eurotech o scrivi al team di esperti Eurotech tramite la pagina di contatto.

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende.

Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale.

