Parigi, 8 ago. (Adnkronos) - Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d’argento agli Europei di Parigi. L’azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma 20 metri. Oro all’ucraina Nelli Chukanivska, protagonista di una gara perfetta con 324,70 punti. Alle sue spalle, Cosetti ha preceduto la tedesca Maike Elena Halbisch, bronzo con 292,15 punti.
Europei tuffi, Cosetti da sogno: medaglia d'argento nella categoria grandi altezze
8 agosto, 2026 • 13:33
Parigi, 8 ago. (Adnkronos) - Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d’argento agli Europei di Parigi. L’azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma 20 metri. Oro all’ucraina Nelli Chukanivska, protagonista di una gara perfetta con 324,70 punti. Alle sue spalle, Cosetti ha preceduto la tedesca Maike Elena Halbisch, bronzo con 292,15 punti.