

(Adnkronos) - “Il mondo è sicuramente cambiato e non possiamo reagire al cambiamento con la nostalgia. Anche l’Europa deve adeguarsi, e quando parlo di Europa parlo delle istituzioni europee e degli Stati membri, per diventare protagonista di questo nuovo mondo. L’alternativa è o sedersi al tavolo con le grandi potenze o finire nel menu”. Lo ha detto Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte costituzionale, in occasione della presentazione del suo libro “L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia”, promossa dalla Fondazione AISES e dalla SPES Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, con il supporto di Comin & Partners, a Palazzo Wedekind, a Roma.

“Probabilmente non c’è il tempo di cambiare i trattati, ma attraverso interpretazioni evolutive dei trattati l’Unione sta assumendo nuovi compiti e nuove responsabilità per far fronte alle sfide di questo secolo”, ha spiegato Pitruzzella, soffermandosi sulla necessità di conciliare una maggiore integrazione europea con la tutela delle garanzie democratiche. “La necessità di affrontare le sfide pone una questione di scala. Gli Stati europei sono troppo piccoli, ciascuno considerato da solo, e devono aggregarsi”, ha sottolineato, richiamando il ruolo geopolitico dell’Europa e le questioni legate agli approvvigionamenti energetici. “Tuttavia, la democrazia vive soprattutto nella dimensione locale, negli Stati, e allora dobbiamo mantenere questo equilibrio tra la necessità di una maggiore integrazione e quella di salvaguardare le democrazie nazionali”, ha aggiunto.

Occorre fare in modo “che l’Europa faccia di più dove è necessario, ma di meno in tutti gli altri campi, lasciandoli alle democrazie nazionali e favorendo forme di integrazione a geometria variabile. Gli Stati che sono d’accordo per una maggiore integrazione vanno avanti con la realizzazione di un’Europa a cerchi concentrici”, ha concluso Pitruzzella.

