Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale romano Santo Spirito, è vigile e le sue condizioni sono stabili. A quanto si apprende sono attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico.
**+Europa: Bonino stabile e vigile, attesi ulteriori accertamenti**
1 dicembre, 2025 • 09:43
