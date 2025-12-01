

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Emma Bonino è un patrimonio della nostra cultura politica e abbiamo bisogno di lei. Le siamo tutti vicini perché conosciamo la sua grande forza. È una donna straordinaria a cui va tutto il nostro affetto". Lo scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

