Roma, 22 nov (Adnkronos) - "L'investimento in Africa è di primario valore per l'Europa, il futuro dei due popoli è fortemente connesso". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Annual meeting del Cuam a Padova.
**Europa-Africa: Mattarella, 'futuro dei popoli fortemente connesso'**
22 novembre, 2025 • 16:26
