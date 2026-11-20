

Roma 20 nov. (Adnkronos) - Cbi, Bancomat e Nexi annunciano la firma di un Memorandum of Understanding per l’avvio di una collaborazione strategica per realizzare un’infrastruttura italiana a supporto dell’euro digitale, che sarà realizzata con Nexi in qualità di partner tecnologico. La soluzione consentirà a banche e Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) di gestire il processamento dell’euro digitale, la cui emissione è soggetta all’iter legislativo in corso, e collegarsi ai futuri servizi dell’Eurosistema attraverso una piattaforma comune, con l’obiettivo di contenere investimenti e costi di attuazione, accelerare l’ingresso sul mercato e semplificare gli adeguamenti tecnologici. Il progetto mira a contribuire al rafforzamento della competitività del sistema finanziario italiano in una fase decisiva per l’evoluzione dei pagamenti europei. L’euro digitale si affiancherebbe al contante quale ulteriore forma di moneta emessa dalla Banca Centrale e sarebbe disponibile a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni all’interno della zona euro.

La piattaforma sarà sviluppata secondo un’infrastruttura condivisa, modulare e scalabile, in coerenza con le tempistiche della Banca Centrale Europea e con l’evoluzione del quadro normativo comunitario. L’obiettivo è favorire un’adeguata preparazione degli operatori italiani e offrire una risposta coordinata a una trasformazione destinata a incidere sull’intero mercato dei pagamenti. L’iniziativa unisce competenze complementari: l’esperienza nella gestione di infrastrutture e servizi condivisi per il settore finanziario di Cbi; il ruolo di circuito nazionale di riferimento di Bancomat; le capacità industriali e tecnologiche maturate nei pagamenti digitali in Europa di Nexi. La governance è affidata a una partnership paritetica tra Cbi e Bancomat. Nexi supporterà lo sviluppo della soluzione in qualità di partner tecnologico con il supporto di Tas – società informatica specializzata in soluzioni di pagamento. L’infrastruttura gestisce il collegamento degli operatori, le funzioni necessarie all’utilizzo dell’Euro Digitale e l’accesso al sistema centrale dell’Eurosistema. Il modello sarà aperto, interoperabile e indipendente da singole tecnologie, con l’obiettivo di favorire la portabilità dei servizi e l’accessibilità anche da parte degli operatori di minori dimensioni. Per banche e Psp, la condivisione dell’infrastruttura agevolerà economie di scala, riducendo i costi, i rischi di attuazione e i tempi necessari per offrire i nuovi servizi. La semplificazione delle attività grazie alla piattaforma comune potrà in particolare agevolare l’ingresso da parte degli operatori di minori dimensioni, ampliando la concorrenza e la diffusione dell’Euro Digitale.

“L’euro digitale segna un passaggio decisivo per il sistema europeo dei pagamenti. Con questa iniziativa Cbi mette a disposizione l’esperienza maturata in trent’anni nella realizzazione di infrastrutture collaborative, per supportare banche e Psp nell’affrontare le sfide del cambiamento in modo sostenibile, efficiente e in linea con il percorso definito dall’Eurosistema”, dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di Cbi. “L’Italia può svolgere un ruolo da protagonista. Vogliamo mettere in comune competenze, investimenti e capacità operative per dotare il Paese di una piattaforma nazionale aperta, capace di sostenere il mercato italiano e contribuire allo sviluppo dell’euro digitale in Europa.”



“La diffusione dell’euro digitale passerà necessariamente dalla capacità di coinvolgere chi opera quotidianamente sul territorio, a diretto contatto con cittadini ed esercenti, e di valorizzare le reti e le soluzioni di pagamento già consolidate”, afferma Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di Bancomat. “Come attori di sistema, abbiamo il dovere di promuovere la conoscenza del nuovo strumento, favorendone l’integrazione nei servizi e nelle abitudini di pagamento esistenti, e renderne l’utilizzo semplice. A tal fine, è richiesto uno sforzo all’intero settore dei pagamenti affinché l’euro digitale possa diventare uno strumento utilizzato nel concreto da cittadini e imprese, valorizzando la complementarità con le soluzioni già presenti sul mercato.” “L’euro digitale rappresenta un’importante opportunità per rafforzare l’integrazione e la competitività del sistema europeo dei pagamenti” dichiara Bernardo Mingrone, CEO di Nexi Group. “Nexi ha svolto da sempre un ruolo significativo in questo percorso, dalle sperimentazioni promosse dalla Bce alla partecipazione al pilot, fino ai servizi di connettività di rete: la collaborazione con CBI e Bancomat costituisce un ulteriore contributo, mettendo le nostre competenze industriali e tecnologiche al servizio di una soluzione condivisa che faciliterà l’accesso di banche e operatori finanziari ai futuri servizi dell’euro digitale”.

Questo MoU nasce già da basi consolidate, raccogliendo le adesioni di realtà chiave quali Intesa Sanpaolo assieme a isybank, la banca digitale del Gruppo, che avvalendosi della collaborazione di Bancomat per gli aspetti tecnologici, sono stati tra i primi a partecipare al progetto, nonché di Nexi, che utilizzerà la piattaforma per i propri merchant diretti e di Poste Italiane che, oltra alla partecipazione all’iniziativa, metterà a disposizione i servizi Cloud del gruppo. L'iniziativa, aperta a tutto il comparto bancario e finanziario, registra parimenti l’intenzione di adesione di un primario operatore come Mps. La piattaforma nasce quindi con una prospettiva che supera i confini nazionali e potrà essere resa accessibile anche agli operatori europei e dialogare con le altre iniziative dedicate alla moneta digitale e ai nuovi strumenti di pagamento. La collaborazione tra infrastrutture di mercato e imprese tecnologiche offre così all’Italia l’opportunità di valorizzare le proprie competenze industriali e contribuire alla costruzione di un sistema europeo più integrato e resiliente.

