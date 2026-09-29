

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Di nuovo sospese le operazioni di volo all'aeroporto di Catania. Lo rende noto la Sac, la società di gestione dello scalo etneo, spiegando che "seguito all’attività vulcanica dell’Etna e alle condizioni meteorologiche, sono state sospese tutte le operazioni di volo fino alle ore 15 di oggi". L'invito ai passeggeri è a "verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto".

