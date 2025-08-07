PHOTO





Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - "Sudest asiatico, America Latina, Africa ed Europa sono tra le mete estere preferite dagli italiani per l'estate 2025. Ma a prescindere dalla destinazione e dalla durata del viaggio, a fare paura sono le zanzare. Non a caso da settimane assistiamo a un vero e proprio boom di richieste di informazioni sulle infezioni causate da questi insetti. Gli uomini nella fascia d'età 25-50 anni vogliono sapere tutto su West Nile e Dengue, mentre le donne si informano anche sullo Zika virus". Così all'Adnkronos Salute Laura Gianserra, medico infettivologo del Dipartimento di Dermatologia e dell'Uo di Malattie sessualmente trasmesse e malattie tropicali dell'ospedale San Gallicano di Roma.

"Chi ci contatta - spiega - vuole sapere cosa fare e come comportarsi prima di mettersi in viaggio. C'è chi chiede se occorre fare un vaccino specifico, se si cono pericoli particolari in termini di malattie epidemiche ed endemiche, se ci sono misure da adottare per la prevenzione". A tutti "consiglio di utilizzare insettici e presidi contro i vettori di infezione come zanzariere, spray repellenti e insetticidi".

Inoltre, nelle aree con scarse caratteristiche igieniche, "raccomando di non bere acqua - suggerisce Gianserra - ma consumare pasti e bevande confezionati e provenienti da aree con certificazione sanitaria". Infine, un ultimo appello: "Fare attenzione anche alle malattie sessualmente trasmesse e proteggersi sempre prima di ogni rapporto, utilizzando il condom".

