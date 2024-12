Roma 9 dic. (Adnkronos) - "L’incendio avvenuto presso lo stabilimento Eni di Calenzano, a Firenze, lascia sgomenti. Nell’auspicare che venga chiarito quanto avvenuto oggi, rinnoviamo, in questo momento drammatico, la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti, e rivolgiamo un ringraziamento a chi, dai Vigili del Fuoco alla Protezione Civile, dal personale sanitario alle Forze dell’Ordine, si sta spendendo attivamente in queste ore per fronteggiare l’emergenza". Lo dichiarano i parlamentari toscani della Lega.