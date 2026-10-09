

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un nuovo spazio dedicato agli sport del ghiaccio, aperto a tutti, giovani e famiglie, che consente anche al Milano Hockey Club di tornare a giocare davanti al proprio pubblico. La Fiera Ice Arena ha inoltre ottenuto l'omologazione Fisg-Coni per sette discipline degli sport del ghiaccio: hockey, pattinaggio di figura, short track, para ice hockey, curling, wheelchair curling e stock sport. Oltre 200 bambini e ragazzi hanno già potuto allenarsi, tra hockey, pattinaggio e altre discipline su ghiaccio, nel nuovo impianto. Domani, sabato 10, andrà in scena l’open day della struttura, una giornata in cui presso la Fiera Ice Arena si potranno svolgere, in mattinata, lezioni di prova gratuite con gli istruttori federali, mentre, nel pomeriggio, è in programma “Pattini in Fiera”, un momento in cui tutti potranno accedere all’arena per alcune ore di pattinaggio libero.

Appuntamento a questa sera, alle 19,45, quando il Milano Hockey Club esordirà nella sua nuova casa, la Fiera Ice Arena, contro l’Hockey Club Innsbruck, in una gara valida per il nono turno dell’Ice Hockey League, importante campionato europeo di hockey su ghiaccio, al quale partecipano squadre provenienti da Austria, Ungheria, Slovenia e Italia. L'esordio casalingo arriva dopo un avvio di stagione interamente disputato in trasferta, con otto gare che hanno già visto il Milano Hockey Club confrontarsi con alcune delle compagini più quotate della competizione. La partita contro l’Innsbruck sarà il primo di due impegni casalinghi ravvicinati: domenica 11, infatti, alle ore 17, è in programma l’attesissimo derby italiano contro l’Hockey Club Bolzano.

A testimonianza del legame tra Fondazione Fiera Milano e il Milano Hockey Club, il logo della Fondazione sarà presente sulle maglie dei giocatori, sulla superficie ghiacciata e sulle balaustre della nuova arena. "Detto, fatto. Abbiamo mantenuto la promessa di lasciare a Milano una vera eredità sportiva e infrastrutturale dei Giochi Olimpici, trasformando l'entusiasmo e la passione dei milanesi in un'opportunità concreta per il territorio. Con la Fiera Ice Arena abbiamo mantenuto accesa la Fiamma Olimpica, dando vita a una struttura che ha ottenuto anche la nuova omologazione Fisg-Coni per sette discipline sportive, a conferma della sua vocazione multidisciplinare. Ma questo investimento ha anche un significato più ampio: rafforza la riconoscibilità di Fiera Milano e il suo legame con il territorio, ampliandone il ruolo oltre la tradizionale attività fieristica. Da oggi, per tante famiglie, dire 'andiamo a pattinare in Fiera' diventerà naturale. È proprio questo il nostro obiettivo. Vogliamo che la Fiera sia sempre più un luogo da vivere nella quotidianità, un punto di riferimento non soltanto per le imprese e gli operatori economici, ma anche per lo sport, il tempo libero e la comunità", dichiara Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.



La Fiera Ice Arena è operativa dalle 7 all'1 di notte, garantendo circa 18 ore di attività giornaliera e candidandosi a diventare un punto di riferimento stabile per gli sport del ghiaccio in città. Già da una settimana bambini, ragazzi e famiglie hanno iniziato a frequentare l’impianto, a conferma dell’entusiasmo per quest’opera, che risponde alla domanda di spazi dedicati a queste discipline, manifestatasi durante i Giochi Olimpici. Questa sera, invece, i 4.000 posti a sedere sono pronti ad accogliere il caldo pubblico milanese per il debutto casalingo del Milano Hockey Club. La gestione dell'impianto è affidata a Fria, società partecipata al 75% dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e al 25% da Fondazione Fiera Milano.

L’impianto è stato realizzato all’interno di una tendostruttura di 5.190 mq, per una superficie complessiva interessata dall’intervento di 7.800 mq. Dotato di 8 spogliatoi e di un’area per il riscaldamento pre-gara, può ospitare competizioni e corsi di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e short track, oltre a tornei di curling ed eventi e spettacoli on ice, con particolare attenzione alle attività dedicate a scuole, giovani e associazioni sportive del territorio. Tutte le informazioni sui corsi saranno disponibili sul sito fria.org e all'indirizzo corsi@fria.org. In linea con un approccio orientato alla sostenibilità, una volta realizzato il futuro palazzetto del ghiaccio permanente, gran parte delle attrezzature e delle strutture utilizzate per la Fiera Ice Arena sarà riutilizzata all’interno del quartiere fieristico. L’Arena beneficia inoltre del sistema energetico di Fieramilano, che dispone di un impianto fotovoltaico su tetto da 18 MWp e del teleriscaldamento collegato al termovalorizzatore di Figino, che sfrutta i rifiuti di Milano per generare calore.

