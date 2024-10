Parma, 31 ott. - (Adnkronos) - Occorre “puntare sull’energia nucleare di ultima generazione, efficiente e sicura, per risolvere il problema del caro bollette, particolarmente sentito in città come Bologna, Ravenna e Rimini”. Lo ha detto Federico Pizzarotti (già sindaco di Parma ed esponente di Azione) commentando la ricerca realizzata da Adnkronos con la piattaforma SocialData in merito agli argomenti prioritari dei cittadini emiliano romagnoli durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 17 e 18 ottobre.

L’ex primo cittadino ducale ha commentato anche i timori dei cittadini di Bologna, Reggio Emilia e Modena sulla sicurezza, tema che - a livello generale in tutta la Regione - ha riscosso il maggior sentiment negativo nelle conversazioni e nei dibattiti sui social network. Pizzarotti ha affermato che “servono nuove assunzioni di poliziotti e carabinieri da parte del governo, che invece ha tolto fondi ai Comuni, rendendoli impossibilitati a rafforzare gli organici delle forze dell’ordine municipali”. Dito puntato contro Giorgia Meloni anche per commentare il tema della sanità, vissuto come un problema dagli utenti di Parma, affermando che, complessivamente, “l’esecutivo ha abbassato gli stanziamenti per la salute pubblica, visto che le risorse previste vengono erose dall’aumento del costo della vita. Però c’è un tema che riguarda anche la Regione stessa, che deve darsi un’organizzazione migliore, più efficiente: per la sanità credo serva meno accentramento e più prossimità”.