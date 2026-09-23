

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "È una grandissima opportunità, prima di tutto per il nostro Paese". Così il presidente di Italian exhibition group Maurizio Ermeti, all’inaugurazione di Bex – Beyond Exploration Expo, spiega le ragioni alla base della nuova manifestazione dedicata alla convergenza tra space economy e industria terrestre.

"E' un’intuizione ed è una grande sfida davvero”, sottolinea Ermeti, ricordando che il progetto è nato nel 2023 durante una missione a Houston. “Ci siamo resi conto che l’attività aerospaziale, la ricerca, i materiali erano probabilmente già pronti per entrare in contatto con il sistema industriale terrestre”. Da qui l'idea di una manifestazione che punta, spiega il presidente di Ieg, “a creare un legame praticamente tra tutta quella che è l’attività al di fuori della Terra con il sistema industriale che invece opera all’interno del pianeta Terra”. Un collegamento che, secondo Ermeti, è ancora necessario perché “molte industrie che operano nel nostro globo non si rendono conto, non sono ancora preparate o non hanno avuto ancora la sufficiente informazione per capire invece come si muove tutto l’ambiente al di fuori”. Bex nasce quindi, conclude, per “creare un link, una connessione” attraverso l’attività espositiva e quella convegnistica.

Dalla ricerca sui materiali alle nuove applicazioni industriali, la space economy può aprire opportunità in numerosi comparti dell’economia terrestre. “È inimmaginabile quanto ciò che la ricerca, i materiali, i tessuti che vengono utilizzati per lo spazio possono essere funzionali a migliorare la qualità della vita delle persone”, sottolinea Ermeti, citando tra i possibili ambiti di applicazione “l’agricoltura, la meccanica, la nautica, la sanità”. Secondo il presidente di Ieg, esiste “in qualunque settore” un possibile collegamento con lo spazio, sia per sperimentare prodotti in un ambiente esterno a quello terrestre sia per fornire supporto all’industria aerospaziale. “Grandi aziende, anche italiane, che operano nel loro business ancora non hanno capito di poter allargare, ampliare la propria possibilità per aggredire un settore che nel futuro, ma ormai neanche tanto lontano, diventerà un futuro consueto”, afferma.

A spingere Ieg a lanciare Bex, aggiunge Ermeti, anche la conoscenza maturata attraverso “59 filiere differenti”, di cui il gruppo conosce “bisogni, criticità e potenzialità”. La manifestazione, sottolinea, può inoltre intercettare la nascita di “nuove professioni” e “nuove opportunità, sia sulla terra che al di fuori della terra”, rappresentando “una grande occasione” per le giovani generazioni.

