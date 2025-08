Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Raccogliamo e condividiamo l’appello lanciato dai sindaci reggiani che denunciano una situazione ormai insostenibile: oltre 14 milioni di euro è la spesa complessiva che nel 2025 graverà sui Comuni della provincia per garantire l’inserimento scolastico degli studenti con disabilità. Una cifra cresciuta del 35% negli ultimi sei anni, che ricade per il 76% esclusivamente sui bilanci comunali. Non possiamo continuare a chiedere ai Comuni di fare da soli. Gli enti locali non sono un bancomat e in un momento di bisogni crescenti, di nuove fragilità e di nuove povertà, purtroppo in aumento, non possono essere lasciati da soli dallo Stato, soprattutto nel garantire quei servizi ai cittadini che ne definiscono la qualità della vita e la loro stessa dignità”. Lo dichiarano i parlamentari reggiani del Pd Ilenia Malavasi, Graziano Delrio e Andrea Rossi.

“Parliamo di un servizio -aggiungono i dem- che rappresenta uno dei pilastri della nostra idea di comunità: costruire percorsi educativi personalizzati per bambine e bambini con disabilità, bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento non è solo una scelta politica, è un dovere costituzionale. Ma oggi questo impegno rischia di non essere più sostenibile per i Comuni, che hanno visto aumentare enormemente i costi, sia per l'aumento del numero dei bambini con disabilità oggi accolti nelle nostre scuole (ricordiamo che a Reggio Emilia le scuole statali accolgono il 5% degli alunni con disabilità, un dato sopra la media regionale e nazionale), sia - giustamente - anche per effetto dei necessari adeguamenti salariali degli educatori, senza che a questi aumenti siano corrisposti maggiori trasferimenti dallo Stato”.

“Il governo - aggiungono - ha gravi responsabilità. La legge di bilancio 2025 ha imposto pesanti tagli alla spesa corrente degli enti locali. È stato ridotto drasticamente lo spazio d’azione dei Comuni, proprio nel momento in cui la domanda di servizi cresce in modo esponenziale. Nel solo 2025 gli enti locali hanno subito un taglio complessivo di 1,6 miliardi di euro, mentre nel quinquennio 2025–2029 perderanno oltre 6 miliardi tra investimenti sottratti e risparmi imposti dalla spending review, con gravi ripercussioni sulla capacità di garantire servizi essenziali ai cittadini. A Reggio Emilia, i 42 Comuni e la Provincia perderanno complessivamente quasi 15 milioni di euro, con il solo capoluogo che subirà un taglio di oltre 4,5 milioni. Queste riduzioni mettono a rischio la tenuta finanziaria degli enti locali e gli stessi servizi erogati ai cittadini".

"Non parliamo di qualità dei servizi, ma della loro presenza e della loro sopravvivenza. In questo contesto di pesanti tagli e risorse sempre più limitate, è evidente che a pagare il prezzo più alto rischiano di essere proprio i servizi educativi: senza un intervento immediato da parte del governo, non sarà più possibile garantire con continuità e qualità l’inclusione scolastica per tutti gli studenti, in particolare quelli più fragili. I sindaci chiedono giustamente un rafforzamento dei trasferimenti statali, maggiore flessibilità nella gestione della spesa corrente, e un sistema che riconosca il cambiamento profondo nei bisogni delle famiglie e delle scuole stesse. Fino ad oggi abbiamo visto tagli sulla scuola, dagli organici docenti, agli ata, dal dimensionamento, ai tagli ai fondi per i disabili".

"La scuola non può essere utilizzata per fare cassa dal governo, perché è un pilastro di democrazia. Se vogliamo davvero costruire un Paese che mette al centro i più fragili, dobbiamo iniziare dai servizi essenziali. L’inclusione scolastica non può essere considerata un lusso, né una voce da tagliare nei bilanci. Investire su questi servizi è una scelta di civiltà e di equità”, concludono i dem.