Palermo, 9 nov. (Adnkronos) - Verrà eseguita mercoledì pomeriggio l'autopsia sul corpo di Larimar, la studentessa quindicesse di Piazza Armerina (Enna) che si tolta la vita martedì nel giardino di casa, con una corda a un albero. E' stato il procuratore per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, a disporre l'autopsia sulla giovane, dopo che il corpo era stato restituito dalla Procura di Enna alla famiglia che aveva già organizzato il funerale. Il Procuratore Cosentino ha disposto il sequestro della salma a di Enna l’aveva restituita alla famiglia. I magistrati per i minori indagano al momento per istigazione al suicidio, ma resta contro ignoti.

Sul cadavere erano stati eseguiti subito dopo la sua morte esami tossicologici di cui si attendono i risultati. I familiari continuano a sostenere che la ragazza sarebbe stata vittima di bullismo ma che alcuni compagni o compagne di scuola avrebbero fatto girare delle foto intime.

Sembra che la ragazza prima del suicidio abbia litigato violentemente con una compagna di scuola durante la ricreazione, come confermato da altri studenti.