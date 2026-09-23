

Ravenna, 23 set. (Adnkronos) - Eni celebra a Ravenna i cento anni dalla nascita dell’Agip, con una tappa del ciclo di incontri dedicato ai luoghi simbolo della storia del gruppo. La città romagnola ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo energetico italiano, dalle prime esplorazioni di gas fino agli attuali progetti legati alla decarbonizzazione e alla transizione energetica.

Il rapporto con il territorio risale al secondo dopoguerra e alla scoperta, nel 1952, del giacimento “Ravenna Terra”. Nel 1960 entrò invece in attività “Ravenna Mare”, primo giacimento offshore dell’Adriatico e primo vero pozzo a mare perforato in Europa. Con la nascita dell’Anic nel 1958 e lo sviluppo della cantieristica offshore a Porto Corsini, Ravenna divenne uno dei principali centri italiani di sperimentazione e sviluppo industriale.

Oggi Ravenna rappresenta per Eni un hub industriale integrato nel quale operano diverse società del gruppo. Il Distretto Centro Settentrionale gestisce le attività di estrazione e trattamento del gas lungo la dorsale adriatica e le operazioni di decommissioning degli impianti a fine ciclo. Enipower è presente con una centrale da 894 MW, mentre Versalis prosegue la ricerca su materiali da fonti rinnovabili e riciclo.

Tra i progetti strategici figura “Ravenna CCS”, primo polo nazionale per la cattura e lo stoccaggio della CO₂, che punta a utilizzare giacimenti di gas esauriti per il confinamento permanente delle emissioni provenienti dalle industrie cosiddette “hard to abate”.

Nel corso delle celebrazioni è stato inoltre presentato il volume “100 anni di energia. Da Agip a Eni. Una storia italiana”, curato da Paolo Bricco, insieme alla nuova edizione del Report Locale di Sostenibilità “Eni a Ravenna 2025”. A completare il programma, la mostra “Eni, 100 anni di Energia a Ravenna”, curata dall’Archivio Storico Eni e ospitata al Classis Ravenna dal 23 settembre al primo ottobre, con ingresso libero.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 26 settembre con un’edizione straordinaria dell’escursione in motonave verso le piattaforme Eni al largo di Marina di Ravenna. Durante la navigazione sono previste una dimostrazione di pesca della Cozza Selvaggia e la liberazione in mare di alcune tartarughe a cura del Cestha. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

