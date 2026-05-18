

Milano, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, tra i leader della digital transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, partecipa per il terzo anno consecutivo all'AI Week, l'evento di riferimento in Italia per manager, imprenditori e professionisti che vogliono trasformare il proprio futuro attraverso l'Intelligenza Artificiale, in programma il 19 e 20 maggio alla Fiera di Milano a Rho. Con la partecipazione all'AI Week, Engineering promuove la propria visione sul ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale nello sviluppo e nella competitività del Paese attraverso IS-IA – Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, un approccio architetturale basato sul concetto di un'AI italiana, governabile e sicura, al cui centro si trova EngGPT 2: la piattaforma di Private Generative AI del Gruppo, conforme all'AI Act, progettata per tutelare dati strategici e know-how di aziende e PA, garantendo al contempo prestazioni in linea con i migliori modelli open internazionali.

Sul palco dell'AI Week, Engineering porta una visione articolata e concreta dell'Intelligenza Artificiale, declinata attraverso 7 interventi che coprono l'intero spettro del percorso di adozione — dalla strategia all'implementazione, dalla governance all'impatto sul business. Ad aprire gli interventi il 19 maggio è Aldo Bisio, ceo di Engineering, con l’intervento sul main stage intitolato 'Sovereign AI: Governing your intelligence capital', dedicato al concetto di AI sovrana: governabile, sicura e trasparente, capace di proteggere dati strategici e know-how, nel rispetto dell'AI Act. Nel corso delle due giornate si sviluppa un confronto sui principali nodi strategici legati all’AI, con il contributo di Fabio Momola, Executive Vice President di Eng Digital, Igor Bailo, executive director AI & data, e Gianmarco Ciarfaglia, head of AI.

Ampio spazio è dedicato a casi concreti ed esperienze aziendali, grazie agli interventi di Emanuele Cacciatore, director of innovation, consulting and partnerships, e Valeria Aste, consultant team di business & technology consulting, insieme alle testimonianze di Francesca Meriggi, Group Cio, e Massimo Del Vecchio, Eng modernize executive director. I temi si estendono inoltre all’evoluzione di architetture, governance e modelli operativi per piattaforme AI scalabili e sostenibili, con Alessandro Spigaroli, executive director, ed Enrico Murru di Engineering, fino agli impatti nei settori regolati come il finance, con Anna Kunkl, senior Partner di Be Shaping The Future del Gruppo Engineering. I visitatori potranno inoltre interagire dal vivo con EngGPT 2 presso lo stand n.76 di Engineering, scoprire a che punto dell'AI-Journey si collocano e individuare i possibili prossimi passi del proprio percorso di adozione dell'AI.

