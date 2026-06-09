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Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "La sostenibilità è l’elemento che garantisce che il risultato di oggi possa essere un riflesso e una garanzia del futuro”. Lo ha dichiarato Luca Vignati, Director Upstream di Eni, intervenendo oggi a Roma all’evento ‘Eni for a Just Transition’, tracciando un quadro della strategia esplorativa e produttiva del gruppo tra diversificazione geografica, decarbonizzazione e valorizzazione dei territori. Sul fronte produttivo, Vignati ha illustrato la forte spinta verso il gas, con un contenuto nella produzione complessiva “in forte crescita” e un target al 60% entro il 2030. Una direttrice accompagnata da significativi progressi nella riduzione delle emissioni: il flaring è stato completamente azzerato già nel 2025, mentre le emissioni fuggitive sono state abbattute del 97% rispetto ai livelli del 2018.

“Il gas è già una delle fonti meno impattanti - ha spiegato il manager - e ci stiamo muovendo molto anche per ridurre le emissioni che la sua produzione genera”. A completare il sistema, la cattura e stoccaggio della CO2 (Ccs), con l’obiettivo di portare le emissioni nette dell’upstream a zero entro il 2030. Sul piano geografico, Eni ha accelerato la diversificazione nel Far East - anche attraverso la business combination con Petronas - e in America Latina, dove sono in corso importanti progetti Gnl. Un approccio che Vignati ha definito strategico: “Non c’è una soluzione unica, diversificarsi è ciò che ci permette di mitigare le sorprese che oggi arrivano da ogni angolo del mondo”.

Centrale nell’intervento anche il tema del rapporto con i paesi ospitanti. “Abbiamo invertito il paradigma - ha sottolineato Vignati - non è più il paese ad aver bisogno di noi perché portiamo tecnologia: siamo noi ad aver bisogno del paese che ci ospita”. Un cambio di prospettiva che si traduce in numeri concreti: il 70% del gas prodotto da Eni nel mondo rimane nel paese di estrazione, quota che in Africa sale al 77, contribuendo a soddisfare i mercati domestici e a sostenere lo sviluppo locale. Tra i risultati del 2025, Vignati ha citato l’avvio del grande progetto gas 'Congo Lng' in grado di garantire 4,5 miliardi di metri cubi al mercato italiano, oltre a nuovi sviluppi in esecuzione in Indonesia.

