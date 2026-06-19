

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Questo è un momento importante per la Bax Energy, perché per la prima volta la nostra società si è dotata di un piano industriale.

Un'opportunità, grazie alla Yokogawa, questo grande gruppo industriale multinazionale di cui BaxEnergy fa parte, che consente di scalare l'azienda e di irrobustire i rapporti con l'indotto industriale del territorio non soltanto siciliano, ma anche nazionale”. Così Roberto Tundo, amministratore delegato di BaxEnergy, durante la presentazione del primo Piano Industriale della società, che dal 2024 fa parte della multinazionale giapponese. “Ci confrontiamo giornalmente con competitor più grandi di noi -ha aggiunto Tundo- che hanno capacità molto più grandi di noi e, nonostante tutto, i nostri numeri ci consentono di dire che riusciamo ad avere una posizione competitiva nei loro confronti. Importante riflettere su come un territorio come la Sicilia riesca ad esprimere delle eccellenze tecnologiche, battendosi alla pari con colossi del settore”.

“Innovare ma con la capacità di generare profitti perché non siamo una società di ricerca e farlo competendo con colossi sicuramente più grandi di noi: di questo siamo molto orgogliosi. Quando si è sulla frontiera tecnologica dell'innovazione e della digitalizzazione del comparto energia, che per motivi tecnologici e geopolitici sta vivendo una fase di cambiamento notevolmente significativa, la capacità di innovare e di innovare garantendo profitti per ciò che è stato realizzato è importante. Come BaxEnergy non ci limitiamo solo a fornire ai nostri clienti soluzioni e servizi molto apprezzati: come ha sottolineato Takeshi Suzuki, general manager della multinazionale Yokogawa, siamo anche l'hub portante della digitalizzazione dell'area energia e sostenibilità dell'intero gruppo. Siamo una società che dà lavoro a 140 persone (con l'obiettivo di arrivare a 210 nel 2028) e con una leva fortissima sull'innovazione”.

“Ci stiamo trasformando da pura tecnologia a piattaforma industriale globale, con l'obiettivo di creare un modello scalabile. Cresciamo in maniera disciplinata -ha spiegato- e la nostra strategia poggia su due pilastri: una crescita organica sostenibile e una possibile accelerazione per linee esterne”. Punto, quest'ultimo, sul quale Tundo ha dichiarato che “ci sono opportunità in avanzata fase di analisi, non solo a livello nazionale ma anche internazionale”.

In merito alle acquisizioni, “punteranno a rafforzare tecnologie e competenze nei segmenti più avanzati dell'energia digitale. Particolarmente importante il settore della cybersecurity. Insomma, abbiamo creato un modello che coniuga flessibilità strategica, disciplina operativa e crescita sostenibile”. E per quanto riguarda la tipologia di clienti, Tundo ha sottolineato che la BaxEnergy non si limita alle grandi aziende. “Mettiamo a disposizione la nostra tecnologia anche per clienti minori come dimensioni. Per le PMI, in particolare, creiamo un elemento collante e costruiamo un hub di conoscenza diffusa”.

