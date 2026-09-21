

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 TWh, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. E' quanto emerge dai dati elaborati da Terna.

A sostenere la crescita del fabbisogno hanno contribuito le temperature eccezionalmente elevate, rimaste superiori a quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno anche nelle ore notturne, determinando un maggiore ricorso ai sistemi di raffrescamento. Ad agosto, le rinnovabili hanno coperto il 41,4% della domanda elettrica. Positivo il dato dei consumi industriali: +1,1% rispetto ad agosto 2025.

