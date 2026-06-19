

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Ogni volta che visito questa sede, mi torna alla mente lo straordinario percorso che ha portato BaxEnergy dall’essere una realtà imprenditoriale di successo nata sul territorio a diventare un’azienda con un impatto realmente globale”.

A parlare, durante la presentazione del primo Piano Industriale della BaxEnergy, che dal 2024 fa parte della multinazionale giapponese Yokogawa, Takeshi Suzuki, Yokogawa Electric Corporation | General Manager Renewable Energy Business Dev. Department, Energy & Sustainability Business Headquarters. Chairman BaxEnergy Board.

“Oggi - ha aggiunto - mentre ci riuniamo per presentare il Piano Industriale 2026–2028, non stiamo soltanto parlando delle nostre ambizioni future, ma celebriamo anche i risultati, il talento e la capacità di innovazione che hanno reso possibile questa crescita. All’interno del Gruppo Yokogawa, BaxEnergy è diventata una componente sempre più strategica della nostra visione per il futuro dell’energia, della digitalizzazione e dello sviluppo industriale sostenibile, ed è per me un onore condividere con voi questo momento. Da quando BaxEnergy è entrata a far parte del Gruppo nel 2024, abbiamo continuato a rafforzare la nostra collaborazione. In questi due anni abbiamo scoperto non soltanto una solida eccellenza tecnologica, ma anche una profonda affinità culturale”.

"Yokogawa e BaxEnergy provengono da percorsi, storie ed esperienze differenti. Tuttavia, è proprio questa combinazione che ci ha reso più forti insieme”. Un incontro che secondo Suzuki “ha dato vita a un’organizzazione al tempo stesso flessibile e solida, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato mantenendo una chiara visione di lungo periodo. Oggi consideriamo BaxEnergy molto più di una software company specializzata nelle energie rinnovabili: la vediamo come il braccio strategico per la digitalizzazione del business Energy & Sustainability di Yokogawa. Le tecnologie, le competenze e la capacità di innovazione sviluppate qui, in Sicilia, hanno il potenziale per supportare non solo le operazioni nel settore delle energie rinnovabili, ma anche una gamma molto più ampia di industrie e infrastrutture critiche servite dal gruppo in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’innovazione, il talento e le competenze digitali sviluppate da BaxEnergy, così da accelerare il percorso di trasformazione digitale globale di Yokogawa. Ciò che è stato costruito qui, a livello locale, può generare valore su scala globale. Dall’Asset Performance Management avanzato al controllo di rete, dalla cybersecurity alle soluzioni digitali di nuova generazione, BaxEnergy avrà un ruolo sempre più importante per Yokogawa nel garantire ai propri clienti operazioni industriali più intelligenti, connesse e autonome in tutto il mondo”.

