

Sondrio, 17 set. (Adnkronos) - “Abbiamo capito quanto sia strategica la produzione da fonte rinnovabile idroelettrica perché, di tutte le fonti rinnovabili, è l'unica programmabile e quindi svolge un ruolo determinante per mantenere in equilibrio la rete che poi distribuisce questa energia. Quindi, atteso che c'è un ruolo strategico per tutto il Paese, è chiaro che i territori che ospitano queste grandi centrali hanno la necessità di avere degli indennizzi, che sono sotto forma di canoni”. Così Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia, intervenendo oggi a Valdidentro, in provincia di Sondrio, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Valtellina - Valchiavenna di A2a.

Insieme al bilancio, il Gruppo ha presentato anche il progetto Teti, un robot subacqueo autonomo per la rimozione dei sedimenti accumulati all’interno dell’invaso idroelettrico. “Oggi è una giornata particolarmente positiva perché A2A ha presentato un prototipo per pulire i sedimenti che si depositano in prossimità della diga. Questo è un elemento fondamentale, e lo è ancora di più nel periodo che stiamo vivendo, perché con lo scioglimento dei ghiacciai i sedimenti che si depositano nelle dighe sono ancora maggiori - dichiara l’assessore - Questo prototipo può davvero dare una mano a efficientare la produzione di energia dal punto di vista idroelettrico e, con essa, portare avanti un'attività di importanza strategica per tutto il Paese”.

