

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "È del tutto inaccettabile che l’amministratore delegato di un’azienda pubblica insulti un senatore che gli chiede conto dei soldi che vengono scaricate sulle bollette. Cattaneo ha il dovere di scusarsi e il Governo di intervenire e rispondere nel merito alle obiezioni sollevate da Calenda sull’operato di Enel distribuzione che ha aumentato i costi dopo aver ricevuto il rinnovo senza gara della concessione". Così Matteo Richetti di Azione.

