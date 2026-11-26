

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “L’industria che rappresentiamo è in modi diversi impegnata in un percorso di decarbonizzazione. Crediamo fondamentale la libertà tecnologica e la necessità di dare al consumatore, che sia un privato, che sia un’impresa, la soluzione più conveniente. Quindi ci sono tanti prodotti energetici e ci aspettiamo che rispetto a questo la politica sappia fare sintesi e usare bene le poche risorse pubbliche disponibili. Sostenere il percorso di decarbonizzazione secondo noi significa ad esempio che l’eventuale attuazione dell’Ets serva almeno a fare in modo che i proventi delle aste vadano a sostenere le produzioni di bioGpl e bioGnl che sono oltretutto produzioni nazionali”. A dirlo Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, intervenuto a Roma alla XVIII Conferenza Nazionale per l’Efficienza Energetica, promossa dagli Amici della Terra. L'evento è dedicato alle politiche europee e nazionali, agli strumenti per l’efficienza nell’industria, alla riqualificazione energetica degli edifici e allo sviluppo dei data center. Il confronto tra istituzioni, imprese, associazioni ed enti di ricerca offrirà uno stimolo alla definizione di politiche efficaci e azioni concrete della pubblica amministrazione.

