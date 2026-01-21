

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Liberata dal giogo del gas russo, l’Europa – e l’Italia con essa – rischia di cadere in una nuova e pericolosa dipendenza: quella dal gas liquido degli Stati Uniti di Trump. È il risultato delle scelte del governo Meloni, che ha sostituito una dipendenza con un’altra, rinunciando a una vera autonomia energetica fondata sulle rinnovabili”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“Alla luce del report di Clingendael Institute, Ecologic Institute e Norwegian Institute of International Affairs, emerge con chiarezza come le sanzioni alla Russia, in assenza di una strategia strutturale europea, abbiano reso il nostro continente sempre più dipendente dal Gnl statunitense. In Italia il 44% dei carichi di gas liquido arriva dagli Usa. Questa dipendenza non è neutrale: si intreccia con la crisi climatica e con la corsa predatoria all’Artico, trasformato dallo scioglimento dei ghiacci in una nuova frontiera energetica per le lobby fossili. È la stessa logica che alimenta l’uso del gas, accelera i cambiamenti climatici e aumenta l’instabilità geopolitica, mentre il governo Meloni continua a ignorare la transizione ecologica".

"Il costo sociale di questa strategia è altissimo. Nonostante il calo del prezzo del gas, 2,4 milioni di famiglie – il 9% del totale – vivono in povertà energetica. Segno che le politiche del governo Giorgia Meloni non proteggono i cittadini, ma li espongono alla volatilità dei prezzi e ai ricatti geopolitici, legando l’Italia agli interessi di Donald Trump invece di investire su rinnovabili, efficienza e giustizia sociale. Questa non è sicurezza energetica: è una strategia fossile che aggrava la crisi climatica e allarga le disuguaglianze”, conclude Bonelli.

