

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Di fronte a una crisi energetica che pesa sulle famiglie, sulle imprese e sulla competitività dell’Italia, è il momento di uscire dalla propaganda e provare a costruire risposte all’altezza dei problemi del Paese. È questo lo spirito della proposta avanzata oggi da Elly Schlein: utilizzare le nuove risorse disponibili per ridurre la vulnerabilità energetica dell’Italia, sostenere famiglie e imprese e investire su case, trasporto pubblico, reti, accumuli e riconversione produttiva". Lo dice Francesco Boccia.

"Sono proposte concrete, avanzate con spirito costruttivo e mettendo davanti a tutto l’interesse del Paese. Ora aspettiamo le risposte del Governo e della Presidente Meloni. Su una questione strategica come l’energia non servono contrapposizioni di principio né altri interventi tampone. Serve una prospettiva. Il PD ha indicato la propria e ha offerto un terreno concreto di confronto. Ci auguriamo che il Governo risponda nel merito, con lo stesso senso di responsabilità", aggiunge il presidente dei senatori del Pd.

