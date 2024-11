(Adnkronos) - Milano, 8 novembre 2024. Il 9 novembre si svolge a Milano il Co.Me Forum, l'unico evento italiano completamente dedicato alla comunicazione in medicina. Il titolo della seconda edizione, dopo l'esordio nel 2023, è “Restiamo umani – Empatia e tecnologia. L'intelligenza artificiale in medicina”.

L'intelligenza artificiale sostituirà il medico nella cura e nel rapporto con il paziente? Oppure lo affiancherà, migliorandone la prestazione? I pazienti si fideranno di diagnosi, informazioni e controlli eseguiti da non umani? Le risposte a queste e a tante domande al Co.Me Forum 2024, con interventi affidati a top speaker in arrivo da tutta Italia e non solo, la presentazione dei risultati del sondaggio “Gli italiani e l'AI in medicina”, le testimonianze di celebri medici e infine il riconoscimento “Semi di comunicazione”, per i migliori progetti realizzati dalle associazioni di pazienti e di volontariato.

“La comunicazione è fondamentale nella vita di tutti i giorni e in medicina ancora di più – fa notare Giovanni Ronga, ceo di Media Medica e organizzatore dell'evento in partnership con INK Studio Giornalistico associato -. Sappiamo infatti che solo il paziente che si sente ascoltato e compreso si fida veramente del medico e ne segue le indicazioni. La progressiva diffusione dell'AI immette in questo delicato panorama strumenti versatili e potenti, le cui criticità e limiti sono però ancora da esplorare”. La “mappa” di questo nuovo mondo viene tratteggiata al Co.Me Forum 2024 da esperti di intelligenza artificiale, social media, content marketing, visual merchandising, da avvocati, psicoterapeuti, start up di gaming e coach.

“Il segreto è non scegliere – dice ancora Ronga -. Non empatia o tecnologia, ma empatia e tecnologia, per avere più tempo, più memoria, una maggiore personalizzazione e di conseguenza una qualità più alta nella comunicazione e nella cura”.

Il Co.Me Forum è dunque il primo e unico evento italiano dove scoprire tutte le novità della comunicazione in ambito medico: novità che andranno ad impattare sulla professione medica, ma anche sulla vita, e le possibilità terapeutiche, dei pazienti.

Tra i relatori del Co.Me Forum 2024, presentato dalla speaker radiofonica Melita Toniolo, Francesco Inturri, avvocato di Andersen Italia; Giulia Pappagallo, social media advisor di Lasocialmediacosa; Valeria Lazzaroli, presidente dell'Ente nazionale Intelligenza Artificiale; Emanuela Franzese, Visual Merchandising Consultant della IULM; Biagio Iannuzzi, esperto di gaming in medicina di Code This Lab; Monica Bozzellini e Serena Adriana Poerio, esperte in comunicazione empatica di Humaneyes TDB; Silvia Foglia, Business e Career Coach; Giulia Borriello, psicologa, psicoterapeuta e presidente Associazione per la salute mentale in Germania.

Per alcuni medici, la comunicazione è una parte importante del lavoro di tutti i giorni, con i pazienti, i parenti, gli studenti di medicina e con la società, nel senso più ampio. Melita Toniolo dialogherà su questi temi con Marco Klinger, professore ordinario di Chirurgia Plastica all'Università degli Studi di Milano spesso presente in trasmissioni televisive e format sul web, e con Momcilo Jankovic, il pediatra ematologo conosciuto come “Dottor Sorriso”, per lo straordinario approccio ai bambini e alle famiglie, nei momenti più difficili. Nelle loro testimonianze, l'importanza di voler bene al paziente e di restare, allo stesso tempo, lucidi e sinceri.

I lavori proseguono nel pomeriggio con la presentazione del sondaggio “Gli italiani e l'AI in medicina” e il riconoscimento “Semi di comunicazione”.

“Abbiamo lanciato il sondaggio sui social – spiega Ronga – riscontrando un interesse addirittura superiore alle nostre aspettative, con oltre 4.000 rispondenti. I risultati saranno presentati il 9 novembre, ma posso anticipare che i dati delineano un atteggiamento di relativa apertura nei confronti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in medicina”.

L'evento si svolge sabato 9 novembre dalle 10 alle 16 presso il Magna Pars di Via Tortona a Milano.

Segreteria organizzativa: comeforum.it, info@comeforum.it - tel. 347 8294852

Ufficio stampa: INK studio giornalistico, tel. 349 2863484; 338 1469256