

Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - Si è concluso a Roma il 29.esimo congresso nazionale della Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi (Siset), associazione scientifica che conta oltre 1000 membri provenienti da aree specialistiche mediche, biologiche e biotecnologiche. Elvira Grandone è la nuova presidente della Siset per il biennio 2026-2028. Medico e responsabile dell’Unità di Emostasi e Trombosi dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, Grandone, già nominata presidente eletta nel 2024, è subentrata ufficialmente a Giancarlo Castaman in occasione del 29esimo congresso nazionale della Società, che si è tenuto a Roma alla fine di ottobre.

"Sono onorata di assumere la guida della Siset, una comunità scientifica che rappresenta un punto di riferimento nazionale per lo studio delle malattie emorragiche e trombotiche”, dichiara Elvira Grandone, presidente Siset e professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università degli Studi di Foggia -. Tra gli obiettivi del nuovo mandato ci saranno il rafforzamento della ricerca e della formazione, il coinvolgimento dei giovani specialisti e un dialogo sempre più stretto con le istituzioni, per tradurre i progressi scientifici in una migliore assistenza ai pazienti".

"Lascio la presidenza di una Società solida, cresciuta nella partecipazione e nella capacità di promuovere ricerca, formazione e confronto multidisciplinare - afferma Giancarlo Castaman, past president Siset -. Sono certo che Elvira Grandone saprà proseguire e sviluppare questo percorso, valorizzando le competenze dei soci e consolidando il ruolo della Siset come interlocutore scientifico e istituzionale nel campo dell’emostasi e della trombosi". Il nuovo consiglio direttivo Siset per il biennio 2026-2028 è composto da Elvira Grandone, presidente; Marco Marietta, vicepresidente; Giancarlo Castaman, past president; Giovanni Luca Tiscia, segretario; Benilde Cosmi, Matteo Luciani, Rossella Marcucci ed Elena Rossi, consiglieri.

