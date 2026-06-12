

Torino, 12 giu. - (Adnkronos) - È di un morto e tre feriti in codice giallo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato oggi a Solcio di Lesa, sul lago Maggiore. Due dei tre feriti stanno per essere trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, il terzo sarà trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. Ad aggiornare sull’incidente i soccorritori del 118.

La vittima è un imprenditore, 72enne di origine svizzera, ma da tempo residente sul lago Maggiore.

L'elicottero, fanno sapere i soccorritori, è precipitato a terra poco dopo il decollo, non in acqua e al momento non si hanno informazioni sulla persona deceduta.

Le tre persone rimaste ferite non sarebbero in pericolo di vita. In particolare un uomo e una donna, rispettivamente di 58 e 57 anni che hanno riportato traumi fisici, sono stati portati in ospedale a Novara con l’elisoccorso del 118. Un terzo ferito, un ventiquattrenne che ha riportato contusioni, invece, è stato trasportato in ospedale a Borgomanero in ambulanza. A quanto si apprende tutti avrebbero riportato lesioni da codice giallo.



