

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Un 'campo largo' compatto potrebbe mettere in difficoltà il centrodestra in diversi collegi uninominali, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il Movimento 5 Stelle è più radicato e porta un contributo significativo alla coalizione progressista". E' quanto si legge in un'analisi di Youtrend a seguito dei risultati delle ultime regionali.

"Nel 2022 il centrodestra vinse 19 collegi uninominali del Senato su 25 tra Sud e Isole, con i restanti che videro trionfare il Movimento 5 Stelle (i 4 uninominali del napoletano più quello di Palermo) e Sud Chiama Nord (nel solo collegio di Messina). Le stime di Youtrend individuano oggi, tra quei 20 collegi uninominali non vinti dal campo largo nel 2022, 6 in cui il campo largo è favorito - di cui 4 in Campania e Puglia - più altri 12 contendibili - di cui 4 sempre in Campania e Puglia".

"Un totale di 18 collegi in gioco nel Mezzogiorno. Che potrebbe essere sufficiente, alla luce dei 120 senatori attualmente eletti dal centrodestra, a determinare la differenza tra un’altra vittoria netta del centrodestra nel 2027 e una situazione in cui nessuna coalizione otterrebbe la maggioranza a Palazzo Madama, con un conseguente rischio di ingovernabilità".

