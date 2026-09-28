

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il candidato di centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni.



Secondo i dati definitivi pubblicati sul sito Eligendo del Viminale, lo sfidante Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campo largo si è fermato al 36,59%, Domenico Giannetta di Futuro Nazionale al 10,94%, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare all'1,44%.﻿



Alla chiusura delle urne ieri alle 23 aveva votato il 14,97% degli aventi diritto. E' invece del 22,34% l'affluenza definitiva. Nella precedente elezione, quando si era votato in un solo giorno, l'affluenza era stata del 49,40%: oggi si registra quindi un calo di oltre 27 punti.







"Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori", il commento della premier Giorgia Meloni.



"Vittoria", scriveva intanto su X il governatore della Calabria Roberto Occhiuto postando un video in cui il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro esultava per i risultati delle suppletive con la vittoria, in quel momento ancora non definitiva, del tesoriere di Forza Italia Roscioli. "Vinto", le parole di Cannizzaro. "Abbiamo stravinto", gli ha fatto eco il governatore Occhiuto. Insieme a loro, tra baci e abbracci, il senatore Claudio Lotito, Stefania Craxi e l'avvocato Roscioli.

Lungo applauso alla Camera per l'azzurro Roscioli. "Suppongo sia per il nuovo collega deputato eletto a Reggio Calabria", ha detto il presidente di turno Sergio Costa, un po' spiazzato inizialmente per la festa scoppiata in aula durante l'esame degli ordini del giorno del dl Pa.



"Forza Italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato straordinario, a cominciare da Roberto Occhiuto e Ciccio Cannizzaro. E diamo il benvenuto, nel nostro gruppo alla Camera, a Roscioli che nei prossimi mesi rappresenterà al meglio le istanze dei reggini e della Calabria. È la conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari. Siamo e ci confermiamo, anche in queste elezioni, un pilastro di quel centrodestra che Berlusconi ha creato, fondato e portato al successo. Benvenuto Fabio, e avanti Forza Italia!", scrive sui social il segretario nazionale di Fi e vicepremier Antonio Tajani.

"Senza aver mai rinculato di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l'aborto non è un diritto, importazione dell'energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana. Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature". Lo scrive sui social il leader di Fn, Roberto Vannacci.



