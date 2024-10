Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Spoglio in corso per le elezioni regionali in Liguria. Quando sono state scrutinate 253 sezioni su 1.785, in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci è al 48,56% mentre il candidato del campo largo Andrea Orlando è al 47,58%.

A seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) allo 0,84%, Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare) allo 0,84%, Nicola Rollando (Per l'alternativa - Potere al popolo! - Pci - Rifondazione partito comunista sinistra europea) allo 0,80%, Marco Giuseppe Ferrando (Partito comunista dei lavoratori) allo 0,42%, Maria Antonietta Cella (Partito popolare del Nord autonomia e libertà) allo 0,39%, Davide Felice (Forza del Popolo) allo 0,31%, Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson) allo 0,26%.



Quanto alle coalizioni, quella a sostegno del candidato di centrodestra Marco Bucci è al 49,27%: Fratelli d'Italia è al 14,36%, Vince Liguria al 9,33%, Lega al 9,27%, Fi all'8,63%, Orgoglio Liguria al 5,68%, Udc all'1,39%, Alternativa Popolare allo 0,38%.

Riguardo alla coalizione del campo largo in sostegno di Andrea Orlando è al 46,84%: il Pd primo partito con il 27,73%, Avs con il 6,18%, Lista Orlando presidente con il 5,12%, M5s con il 4,92%, Liguri a testa alta all'1,60%, Patto civico e riformista per Orlando all'1,59%.



Si attesta al 45,96% l'affluenza definitiva alle urne: un calo di oltre sette punti rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2020 quando a votare era stato il 53,42% degli aventi diritto.

Genova è la città con la più alta affluenza alle urne con il 48,29%, in calo di oltre 5 punti rispetto al 2020 (53,48%). A Imperia, la città con l'affluenza più bassa, il calo supera invece i 12 punti: sono andati a votare il 38,1% degli aventi diritto rispetto al 50,2% delle ultime elezioni. A La Spezia 47,23% degli elettori al voto contro il 54,16% delle ultime consultazioni (quasi sette punti in meno). Infine a Savona affluenza al 43,74%, oltre 11 punti in meno rispetto alle passate regionali (55,10%).