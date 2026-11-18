

(Adnkronos) - Chiedere all'intelligenza artificiale quale partito abbia le proposte migliori per l'Italia non significa ottenere sempre la stessa risposta. Anzi. In due casi su tre, almeno una delle quattro principali piattaforme di AI consultate indica una formazione politica diversa dalle altre. E se il centrosinistra viene raccomandato più frequentemente sui temi economici, il centrodestra prevale sull'immigrazione e sulla politica estera. Nessun chatbot, però, sembra avere una stabile inclinazione politica.

Sono alcuni dei risultati di RepGenAI, lo studio realizzato da Apco (società di consulenza globale di comunicazione, PR e relazioni istituzionali) in vista delle elezioni politiche italiane del 2027, le prime nell'era dell'intelligenza artificiale generativa di massa. La società di consulenza ha sottoposto 69 domande su economia, immigrazione e politica estera a ChatGpt, Gemini, Copilot e Google AI Overview, raccogliendo per un mese oltre 8.000 risposte e analizzando più di 30.000 citazioni.

L'obiettivo non era misurare le intenzioni di voto degli italiani, ma capire quale rappresentazione dei partiti ricevono gli elettori quando chiedono consiglio a un sistema di AI. Un nuovo spazio informativo, nel quale le formazioni politiche possono risultare più o meno visibili, credibili o raccomandabili a seconda dell'algoritmo interrogato.



Le differenze emergono già nella distribuzione delle raccomandazioni. Sulle questioni economiche, dal lavoro ai salari fino al fisco, il cosiddetto campo largo raccoglie il 47,2% delle indicazioni: il Partito Democratico ottiene il 20,3%, il Movimento 5 Stelle il 19,8% e Alleanza Verdi e Sinistra il 7,1%. Il centrodestra di governo si ferma al 41,6%, con Fratelli d'Italia al 18,8%, Lega al 13,1% e Forza Italia al 9,7%.

Il rapporto si rovescia sulla politica estera, dove Fratelli d'Italia guida con il 25,5% delle raccomandazioni, seguita da Forza Italia al 17,3% e Lega al 14,1%. Sull'immigrazione, Fratelli d'Italia e Lega raccolgono insieme il 48%.

La visibilità segue invece una logica più uniforme. FdI compare spontaneamente nel 48% delle risposte, la Lega nel 47%, il PD nel 44%, Forza Italia nel 40% e il M5S nel 39%. Più distanti Azione, AVS e Italia Viva.

Ma essere nominati non significa essere consigliati. Ed è proprio passando dalla visibilità alla raccomandazione che le quattro piattaforme cominciano a divergere.

Qual è l'AI più orientata a sinistra e quale più a destra? Ci sono differenze tra le piattaforme? Chi tende a raccomandare più spesso il centrodestra o il centrosinistra?

"Le quattro piattaforme che abbiamo consultato per lo studio hanno restituito un quadro abbastanza omogeneo in termini di visibilità dei partiti", spiega ad Adnkronos Matteo Martone, Deputy Managing Director di Apco in Italia. "In termini di raccomandazioni, più frequentemente si registrano divergenze ma senza una colorazione politica specifica di una piattaforma rispetto all'altra".

C'è tuttavia un'eccezione significativa: "Quello che abbiamo riscontrato è che se si incrociano i macrotemi - immigrazione, economia e politica estera - e le piattaforme, si riscontra che la politica estera è l'unico tema su cui il partito più menzionato su tutte le piattaforme è lo stesso, Fratelli d'Italia".

La convergenza sulla visibilità non impedisce dunque alle AI di giungere a valutazioni differenti sulle proposte dei partiti. Nel 67,6% delle domande esaminate, almeno una piattaforma fornisce una raccomandazione diversa dalle altre.

Un altro risultato interessante riguarda la forza delle indicazioni. Complessivamente, soltanto il 6,4% delle risposte contiene una raccomandazione forte, mentre il 47,7% propone un'indicazione condizionale, legata alle priorità dell'utente. Nel restante 45,9% dei casi la risposta è neutra.

Le differenze tra piattaforme sono notevoli. Copilot è quella che si sbilancia di più, con il 18% di raccomandazioni forti. ChatGpt, al contrario, formula indicazioni condizionali nel 91% dei casi, spesso legando la scelta del partito alle preferenze espresse dall'elettore. Gemini restituisce risposte neutre nel 70% dei casi, mentre Google AI Overview arriva al 77%.

Non si tratta, quindi, soltanto di quale partito venga suggerito, ma anche di quanto esplicitamente il sistema sia disposto a suggerirlo.



Ci sono fonti, testate o nomi, come editorialisti e influencer, che avete rilevato essere più citati e che possono spiegare le raccomandazioni?

"Le fonti utilizzate dalle quattro piattaforme variano considerevolmente: si passa dai media ai social media, dai siti istituzionali a quelli dei partiti", osserva Martone. E proprio i siti dei partiti - siamo obiettivi, nel mondo reale non si fila nessuno - rappresentano un dato interessante. "Un tempo considerati una fonte secondaria, è interessante notare come guadagnino spazio, in particolare su ChatGpt che da sola raccoglie il 92% delle citazioni. Tra i siti, quelli di Partito Democratico e Fratelli d'Italia sono quelli che raccolgono il maggior numero di citazioni su tutte le piattaforme".

I grafici della ricerca confermano quanto siano diversi gli universi informativi consultati dai sistemi di AI. La sovrapposizione dei domini citati dalle piattaforme è relativamente limitata: raggiunge il 23,7% tra Google AI Overview e Gemini, scende al 18,1% tra ChatGpt e Gemini e arriva appena al 13,9% tra Gemini e Copilot.

In altre parole, quattro sistemi interrogati sulla stessa politica italiana possono costruire le proprie risposte utilizzando insiemi di fonti in larga misura differenti. Un elemento che contribuisce a spiegare perché le raccomandazioni non coincidano sempre.



C'è un'influenza nel modo in cui vengono fatte le domande? Avete fatto la prova a correggere il tiro dopo un primo quesito per capire se l'AI cambia orientamento?

"Tutte le domande sono pensate per essere neutrali, a partire dalla decisione di non nominare mai nessun partito, e abbiamo deciso di iterare il processo per un mese su più piattaforme proprio per assicurarci di tracciare i cambiamenti", risponde Martone. "Chiaramente si tratta di una prima fotografia e sarà interessante verificarne le evoluzioni".

La ricerca, dunque, fotografa le risposte a quesiti neutrali ripetuti nel tempo, senza misurare direttamente l'effetto di una conversazione nella quale l'utente modifica progressivamente la domanda per orientare la risposta.

È una distinzione importante, anche perché i chatbot non vengono utilizzati soltanto per ottenere informazioni, ma sempre più spesso per discutere, confrontare alternative e approfondire decisioni. E in vista delle elezioni del 2027 il tema non sarà soltanto quali partiti utilizzino meglio l'AI nella comunicazione politica, ma anche quale immagine dei partiti venga restituita agli elettori dalle piattaforme che consultano.

Con un'ultima cautela: lo studio di Apco non è un sondaggio, non misura il comportamento degli elettori e non permette di prevedere il risultato delle urne. Mostra però che, quando si chiede all'intelligenza artificiale di orientarsi tra i partiti, la scelta della piattaforma può cambiare la risposta.







