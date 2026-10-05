

Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Ritiro dei licenziamenti unilaterali e re-industrializzazione per Cerreto d’Esi. È quanto prevederebbe un nuovo piano presentato da Electrolux durante il tavolo in corso al Mimit, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro.

Il nuovo piano prevederebbe il ritiro dei licenziamenti unilaterali; un’incentivazione all’uscita volontaria che riguarderebbe fino a 600 impiegati e 650 operai in 3 anni; progetto di re-industrializzazione e riqualificazione del personale per Cerreto d'Esi, con il supporto delle Istituzioni e delle Parti Sociali mediante la creazione di un tavolo di lavoro; 90 milioni di euro di investimenti.

