

Brescia, 27 ott. - (Adnkronos) - Venticinque anni al fianco delle imprese, accompagnando l’evoluzione tecnologica di macchine e processi produttivi. È un traguardo importante quello tagliato quest’anno dalla bresciana Electro IB, fondata nel 2001 e specializzata nella distribuzione di componenti per l’automazione industriale. Punto di riferimento per il territorio di Brescia e per le province limitrofe, tra cui Bergamo, Cremona, Mantova, Verona e Piacenza, Electro IB opera con una squadra di 15 specialisti. Nel 2025 ha registrato un volume d’affari di circa 7,7 milioni di euro e può contare su 1000 clienti serviti ogni anno, oltre che su collaborazioni consolidate con importanti marchi del settore Industry. Acquisita nel 2025 da Sacchi, società del Gruppo Sonepar, Electro IB continua a offrire oggi i suoi servizi ad alta specializzazione, beneficiando del supporto di un ecosistema strutturato con un assortimento unico sul mercato e una logistica d’eccellenza. Un ecosistema che porta valore ai clienti, offrendo soluzioni e servizi sempre più innovativi, avanzati e integrati.

“Questo anniversario è prima di tutto un grazie alle persone che hanno costruito Electro IB e ai clienti e ai partner che ci hanno dato fiducia - dichiara Paolo Bonomini, General Manager di Electro IB - La nostra identità si fonda sulla competenza tecnica e sulla capacità di ascoltare le imprese, per proporre soluzioni e non soltanto prodotti. L’ingresso in Sacchi e nel Gruppo Sonepar ha aperto per noi nuove possibilità di sviluppo e di confronto con una rete più ampia. Resta centrale il nostro modo di lavorare, basato sulla vicinanza ai clienti, sulla consulenza applicativa e sul supporto prima e dopo la vendita. È con questo approccio che vogliamo affrontare i prossimi anni”. La festa per i 25 anni di Electro IB si è svolta nel fine settimana nella suggestiva cornice della Rocca di Lonato del Garda. All'evento hanno partecipato 150 ospiti tra collaboratrici e collaboratori, rappresentanti di Sacchi, partner e clienti, che hanno condiviso una serata di convivialità e intrattenimento accompagnata dalla comicità di Cristiano Militello.

L’azienda propone sensori, sistemi di visione, dispositivi per la sicurezza, soluzioni per il posizionamento e il cablaggio industriale, oltre a robot collaborativi, affiancando alla fornitura dei prodotti servizi di supporto tecnico pre e post-vendita, studi di fattibilità e consulenza per applicazioni personalizzate. La proposta si rivolge a diversi comparti della manifattura, tra cui metalmeccanica, pressofusione, assemblaggio, packaging, industria alimentare e macchine utensili. Sacchi Elettroforniture (Sacchi Giuseppe S.p.A.), fondata nel 1957 a Barzanò (LC), è il più grande distributore del Nord Italia di materiale elettrico, automazione industriale e soluzioni per la transizione energetica, con 84 punti vendita, un fatturato di circa 1 miliardo di euro, 50.000 clienti e 1.400 collaboratrici e collaboratori. Opera attraverso tre aree di business - Building Electrical Solutions, Industry Automation Solutions ed Energy Efficiency Solutions - supportate da uno dei poli logistici più automatizzati d'Italia e da un ecosistema di servizi digitali. Dal 2017 fa parte del Gruppo Sonepar, leader mondiale nella distribuzione B2B di materiale elettrico. Sonepar è un’azienda indipendente a conduzione familiare, leader mondiale nella distribuzione B2B di prodotti, soluzioni e servizi per il mercato elettrico. Nel 2025 ha raggiunto un fatturato di 33,6 miliardi di euro. Presente in 40 Paesi con una rete capillare di brand, il Gruppo sta portando avanti un’ambiziosa trasformazione per semplificare la vita dei propri clienti, offrendo loro un’esperienza omnicanale e soluzioni sostenibili nei settori dell’edilizia, dell’industria e dell’energia. I 46.000 collaboratori Sonepar lavorano ogni giorno per accelerare l’elettrificazione del mondo, guidati da un Purpose condiviso: Powering Progress for Future Generations.

