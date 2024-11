Rho, 5 nov. - (Adnkronos) - “Eicma è un orgoglio italiano e lombardo: tante aziende, aumentano gli espositori, arrivano tanti stranieri a guardare, a comprare. Significa business per Milano e la Lombardia”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione del salone dedicato al motociclo, alla Fiera di Milano a Rho. “Il settore delle due ruote cresce di tanto. Fortunatamente, non ha i problemi delle follie ideologiche da ‘tutto elettrico’ imposte dall’Europa, perché il settore dell’auto sta soffrendo parecchio”.

“L’importante è continuare ad aiutare la crescita senza mettere ostacoli - ha sottolineato - dove ci sono moto e motorini c’è meno traffico, più fluidità e sicurezza. Spero che non ci siano sindaci che rendano difficile la vita”.