

Milano, 7 ott. - (Adnkronos) - Ridurre consumi ed emissioni senza mettere a rischio qualità del prodotto, sicurezza dei processi e continuità della produzione. È su questo equilibrio che si gioca una parte importante della transizione energetica dell'industria farmaceutica, dove climatizzazione, clean room, centrali termiche e frigorifere, aria compressa, acqua di processo, vapore e fluidi di processo rendono l'energia parte integrante della produzione. È da qui che è partita Alperia, tra i principali operatori italiani dell'energia green e tra i maggiori produttori nazionali di energia idroelettrica, che ha debuttato a Cphi Milan 2026, che si svolge a Fiera Milano dal 6 all'8 ottobre. Oggi Alperia Green Future, società del Gruppo Alperia che sviluppa soluzioni integrate per la transizione energetica di imprese e grandi edifici, è stata protagonista del Cphi Sustainability Summit con il workshop 'From Esg Targets to Operational Results: How Pharma Sites Turn Sustainability into Action' dove sono stati messi a confronto strumenti digitali per la gestione dell'energia ed esperienza industriale, a partire dal caso Suanfarma.

Nel farmaceutico decarbonizzare significa intervenire direttamente su processi e impianti. Hvac, clean room, centrali frigorifere e utilities devono garantire condizioni operative rigorose e costanti: ridurre i consumi significa quindi aumentare l'efficienza preservando parametri critici, sicurezza e standard qualitativi. La risposta presentata da Alperia è una roadmap industriale che integra efficientamento, decarbonizzazione, innovazione tecnologica e sostenibilità economica degli investimenti. Una delle leve illustrate è Sybil, piattaforma proprietaria di Alperia operativa dal 2013 che integra Intelligenza Artificiale, IoT e modelli predittivi per analizzare, controllare e ottimizzare asset energivori e processi complessi. Dati storici, variabili ambientali e parametri di processo permettono di prevedere la domanda energetica e termica e adeguare il funzionamento degli impianti alle necessità produttive, evitando consumi non necessari. Nel farmaceutico questa logica può essere applicata, ad esempio, alle centrali frigorifere e all'aria compressa. Le applicazioni di Sybil hanno già prodotto oltre il 30% di risparmio energetico elettrico e termico sulla climatizzazione dell'Aeroporto di Venezia e circa il 40% presso la sede del Gruppo 24 Ore.

Nel chimico-farmaceutico, un'applicazione concreta è quella sviluppata presso Suanfarma, attiva nella produzione di principi attivi farmaceutici (Api). L'intervento, realizzato attraverso un Energy Performance Contract (Epc) che lega la remunerazione ai risultati energetici conseguiti, ha riguardato alcuni sistemi critici dello stabilimento, dalla centrale frigorifera alla gestione dell'aria compressa. L’adozione di Sybil ha consentito di ridurre i consumi, migliorare la stabilità dei processi e generare risparmi misurabili senza impatti sulla qualità del prodotto. L'esperienza è stata presentata oggi a Milano come esempio del passaggio dagli obiettivi di sostenibilità a risultati operativi verificabili. Alperia Green Future integra consulenza energetica e ambientale, progettazione, tecnologie digitali, gestione degli incentivi e strumenti finanziari. Gli interventi spaziano dall'ottimizzazione di calore e freddo al recupero energetico, dall'efficienza di Hvac e utilities all'elettrificazione dei consumi e all'integrazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo. L'approccio comprende anche progetti di autoproduzione da fonti rinnovabili, a partire dal fotovoltaico. Alperia opera da oltre 120 anni nella produzione di energia rinnovabile, principalmente idroelettrica, e ha progressivamente ampliato le proprie attività al fotovoltaico, all'eolico e, in prospettiva, all'idrogeno verde.

