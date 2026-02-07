Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Congratulazioni all'associazione Giornaliste italiane per la nuova iniziativa editoriale 'ITabloid'. Una nuova voce che arricchisce il dibattito pubblico. La pluralità dell'informazione è fondamentale per una democrazia". Così Martina Semenzato deputata di Coraggio Italia e del Gruppo parlamentare di Noi moderati.
Editoria: Semenzato (Nm), 'Itabloid aumenta pluralismo informazione'
7 febbraio, 2026 • 12:43
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Congratulazioni all'associazione Giornaliste italiane per la nuova iniziativa editoriale 'ITabloid'. Una nuova voce che arricchisce il dibattito pubblico. La pluralità dell'informazione è fondamentale per una democrazia". Così Martina Semenzato deputata di Coraggio Italia e del Gruppo parlamentare di Noi moderati.