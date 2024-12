Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Riprendiamoci le chiavi di casa. Manifesto per un sovranismo popolare, oltre la destra e la sinistra” (ed. Historica-Giubilei Regnani). Una lunga intervista raccolta in un libro che il leader di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo, ha concesso al giornalista de 'La Verità' Fabio Dragoni. Entrambi, sabato 7 dicembre, alle 15, saranno a 'Più liberi più libri', alla Sala Polaris del Roma convention center, per presentare il volume. L’iniziativa sarà moderata dal vicedirettore del Tg La7, Andrea Pancani.