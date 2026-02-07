

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ogni volta che nasce un giornale c’è sempre una storia nuova che comincia. Quando nasce dal lavoro e dalla visione delle donne, è una storia che merita un’attenzione speciale. Dare spazio al talento femminile nell’informazione significa rafforzare la democrazia e renderla più forte. Alla Redazione e all’Associazione Giornaliste italiane va il mio più sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno farsi ascoltare”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, su Itabloid.

