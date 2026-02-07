

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “L’informazione libera è la base della democrazia e con questo spirito mi complimento con l’associazione Giornaliste italiane per la nascita della testata Itabloid, periodico digitale che sarà sicuramente garanzia di professionalità, con interessanti punti di vista e spunti di riflessione. Alla redazione ed a Giornaliste italiane un grosso in bocca al lupo e ci vediamo online”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

