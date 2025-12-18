

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento, con il sottoscritto, come presidente della commissione Editoria, ha già convocato sia il gruppo Gedi che i Cdr". Lo ha detto in aula alla Camera il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, replicando ai gruppi di opposizione che avevano chiesto una informativa urgente del governo in aula sulla vendita di Gedi.



