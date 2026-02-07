

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Oggi nasce la nuova testata d'informazione giornalista Itabloid. Buon lavoro a Giornaliste italiane per questo nuovo e coraggioso progetto. L’impegno del presidente Paola Ferazzoli, del direttore responsabile Mikaela Zanzi e del direttore editoriale Elisabetta Mancini nel creare uno spazio libero, dinamico e innovativo con contenuti giornalistici di qualità merita riconoscimento. A ITabloid e a tutte le giornaliste che ne fanno parte buon lavoro per questa bellissima avventura editoriale”. Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

