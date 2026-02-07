Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "In bocca al lupo a Giornaliste italiane per 'Itabloid': la nascita di una testata libera è una garanzia per avere un’informazione vera e professionale". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito del nuovo periodico.
Editoria: Meloni, 'in bocca al lupo a Italbloid'
7 febbraio, 2026 • 09:23
