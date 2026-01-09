

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Su Gedi il Governo si è mosso tempestivamente. Voi sapete che il sottosegretario Barachini ha convocato i vertici di Gedi, il Cdr delle delle testate del gruppo. Ovviamente anche l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa, ha parlato anche con Thodoris Kyriakou, cioè l'imprenditore greco che sarebbe in trattativa per l'acquisto del gruppo. Abbiamo ribadito a tutti fondamentalmente l'importanza per noi della difesa dei livelli occupazionali. Allo stato non c'è nulla di deciso, ma peraltro continuiamo a seguire la vicenda". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.

