

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Siamo accanto alle giornaliste e ai giornalisti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori de La stampa. Un presidio di professionalità che Torino e l'intero Paese non si possono permettere di perdere, anche e soprattutto a tutela del diritto dei cittadini ad una informazione libera e di qualità". Lo ha detto il senatore torinese del Pd Andrea Giorgis, capogruppo dem nella Commissione Affari costituzionali, intervenendo all'incontro in sala stampa alla Camera con i lavoratori de La Stampa.

"Perché senza pluralismo, senza una informazione libera, nessuna partecipazione critica e riflessiva è possibile, e nessuna democrazia può davvero realizzarsi, specie in tempi di radicalizzazioni e di semplificazioni demagogiche”.

