

Torino, 23 dic. - (Adnkronos) - Il Gruppo Gedi comunica di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali) alla Società Ledi, societa’ detenuta al 100% dalla ‘Fondazione Carella Donata’ che svolge l’attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana ‘L’Edicola’.

Il perfezionamento della cessione è previsto entro il mese di gennaio con efficacia 1° febbraio 2026. La cessione, si legge in una nota, è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.

