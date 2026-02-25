

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sulla questione del quotidiano 'La Stampa' serve attenzione da parte della politica. Ne ho già parlato con il sottosegretario Barachini e con altri esponenti del governo, e il nostro impegno è quello di seguire l'evoluzione delle vicende che riguardano questa testata storica". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dai giornalisti de La Stampa presso la sala stampa della Camera.

"Sappiamo quello che rappresenta La Stampa, anche dopo le vicende di violenza e sopraffazione contro la libertà di stampa di cui è stata vittima, sottolineate anche dalla recente visita del Presidente Mattarella a Torino. Esiste poi un tema più generale che riguarda tutta l'editoria, ed è quello dello sbilanciamento a livello mondiale verso i giganti della rete. Nessuno vuole fermare la modernità, ma esistono dei problemi che vanno affrontati, come quello fiscale. Noi abbiamo un mondo digitale, che si occupa di editoria, di commercio e di tanti altri settori, che paga tasse irrisorie".

"Poi abbiamo un mondo reale, fatto di giornalisti, professionisti, imprenditori, tabaccai, che paga per tutti i servizi di cui ciascuno usufruisce, dalla sicurezza alle scuole. Non dobbiamo bloccare il progresso ma dobbiamo tutelare il diritto d'autore dai furti di contenuti che la digitalizzazione facilita. Sono questioni che hanno ricadute anche sugli assetti proprietari dell'editoria e che non possono essere ignorate".

