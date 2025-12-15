

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Vediamo che il governo condivide le richieste e le preoccupazioni dei cdr delle testate del gruppo Gedi: questo fa giustizia delle sciocchezze dette finora da Salvini e da altri esponenti della destra". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Ora però servono subito ulteriori passi: è necessario che i possibili acquirenti delle testate siano convocati perché garantiscano in modo ufficiale, nero su bianco, e alla luce del sole i loro obiettivi e progetti, e sopratutto confermino gli impegni che intendono assumere per tutelare l’occupazione, la qualità e il pluralismo dell’informazione. Condizioni che devono rimanere non negoziabili perché stiamo parlando di un pezzo fondamentale della democrazia".

"E si esplorino anche - prosegue il leader di SI - altre strade per verificare se nel nostro Paese ci possono essere altri gruppi editoriali e/o economici disposti ad assumere responsabilità. Per il resto, dopo le parole di Elkann per tranquillizzare i tifosi sulla non vendita della Juventus e il silenzio sul gruppo Gedi e su dei quotidiani fra i più importanti del nostro Paese, c’è ben poco da dire: della pochezza e della poca serietà di questa proprietà - conclude Fratoianni - l’opinione pubblica di questo Paese se ne è accorta da un bel po’ di tempo".

